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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «Реал» проиграли совместное маркетинговое сражение с Ла Лигой

27 Мая 2023 • 22:54 Комментировать

Одна из немногих вещей, которая объединяет «Барселону» и «Реал» - это бренд «эль класико», который неофициально используется для обозначения матчей между ними.

Но вот в том и дело, что лишь неофициально - а «Барселона» и «Реал» задумали сделать это официально и совместно обратились в руководство Ла Лиги с тем, чтобы забронировать, защитить это словосочетание исключительно для обозначения всего, что связано с противостоянием «Барселоны» и «Реала», а также использовать его для своих маркетинговых кампаний.

Но, как говорится, «вот ваша губозакаточная машинка» - руководство испанского чемпионата официально отказало обоим клубам в такой затее.

 

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