Лапорта: «Месси - это смесь Кройфа и Марадоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем за французский «ПСЖ».

«Фанатам «Барселоны» выпала огромная честь. Они воочию наблюдали за игрой Кройфа, Марадоны, Роналдо, Роналдиньо, Стоичкова. Но лучшим из всех был Лионель Месси. Для меня он – смесь Кройфа и Марадоны. Он был подобен мессии», - передает слова руководителя Barca Universal.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За каталонскую команду нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона он провел за «ПСЖ». Его контракт с французским грандом истекает грядущим летом.