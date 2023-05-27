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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «У «Барселоны» будет самый лучший стадион в мире»

27 Мая 2023 • 07:48 Комментировать

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что домашний стадион команды «Камп Ноу» станет лучшим в мире после реконструкции.

«У «Барселоны» будет самый лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, а третья будет более комфортной. Ко всему прочему у нас будет отличная команда. У нас есть Педри, Бальде, Араухо. С такой молодежью мы можем уверенно смотреть в будущее», - передает слова президента каталонского гранда Sport.es.

«Барселона» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги досрочно гарантировала себе чемпионский титул. Ближайший поединок подопечные Хави проведут на своем поле против «Мальорки».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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