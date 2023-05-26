Асенсио отказал «Реалу» - известна причина

Полузащитник Марко Асенсио решил отклонить предложение «Реала» о продлении контракта. В обозримом будущем 27-летний футболист подпишет трудовое соглашение с другим клубом. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

По данным источника, Асенсио принял решение об уходе из «Реала» исключительно по спортивным причинам. Футболист рассчитывает оказаться в команде, где он будет получать больше игрового времени.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио поучаствовал в 50 матчах «Реала», в которых забил 12 голов и отдал 8 голевых передач. В среднем полузащитник проводил на поле почти 40 минут за игру.