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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известно будущее сына Анчелотти

26 Мая 2023 • 17:43 Комментировать

Давиде Анчелотти продолжит работать в тренерском штабе «Реала» под руководством своего отца. Об этом рассказывает The Athletic.

Несмотря на интерес к Давиде Анчелотти со стороны других клубов, 33-летний специалист и дальше будет трудиться в Мадриде.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В последние месяцы слухи связывали итальянца со сборной Бразилии, однако, судя по всему, ближайший год Анчелотти проведёт на «Сантьяго Бернабеу».

Ближайший матч «Реал» проведёт 27 мая – против «Севильи» на поле соперника в 37-м туре чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давиде Анчелотти
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