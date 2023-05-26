Известно будущее сына Анчелотти

Давиде Анчелотти продолжит работать в тренерском штабе «Реала» под руководством своего отца. Об этом рассказывает The Athletic.

Несмотря на интерес к Давиде Анчелотти со стороны других клубов, 33-летний специалист и дальше будет трудиться в Мадриде.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В последние месяцы слухи связывали итальянца со сборной Бразилии, однако, судя по всему, ближайший год Анчелотти проведёт на «Сантьяго Бернабеу».

Ближайший матч «Реал» проведёт 27 мая – против «Севильи» на поле соперника в 37-м туре чемпионата Испании.