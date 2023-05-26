«Валенсии» сократили штраф за расизм в адрес Винисиуса

Апелляционный комитет частично удовлетворил апелляцию «Валенсии». После скандального инцидента с расистскими оскорблениями в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора со стороны фанатов клуб оштрафовали на 45 тысяч евро, а южная трибуна стадиона «Месталья» была закрыта на пять игр.

По итогам апелляции штраф был сокращён до 27 тысяч евро, а срок закрытия трибуны – до трёх матчей.

«Валенсия» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом зону вылета «летучие мыши» опережают всего лишь на два очка. Впереди два тура.