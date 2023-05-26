Когда откроется и закроется трансферное окно в Испании

Испанский футбол немного сдал свои позиции в текущем сезоне, в том числе и из-за достаточно слабой трансферной активности прошлым летом, когда Ла Лига поделила четвертое место по сумме приобретений с Бундеслигой, а новички по своей стоимости были в четыре раза слабее, чем в Премьер-лиге Англии.

Этим летом «Барселона» должна будет заменить как минимум Жорди Альбу и Серхио Бускетса, а «Реал» может как потерять Карима Бензема, так и заполучить ему в пару, например, Гарри Кейна или Мохамеда Салаха. Не исключено, что с трансферами Эрлинга Холанна или Килиана Мбаппе мадридцы не будут тянуть до 2024 года. А самым интригующим, конечно, является потенциальное возвращение в «Барселону» Лионеля Месси.

Эти и другие трансферы можно провернуть с 1 июля по 1 сентября.