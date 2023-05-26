«ПСЖ» может подписать игрока «Барселоны» в атаку

На фоне возможных отъездов звёзд «ПСЖ» изучает трансферный рынок на предмет усиления линии атаки. Как сообщает L’Equipe, в числе игроков, которыми интересуется парижский гранд, находится вингер «Барселоны» Усман Дембеле.

Ближайшим летом выкупить Дембеле у «Барселоны» можно будет за 50 миллионов евро. При этом каталонский клуб рассчитывает как можно скорее договориться с 26-летним французом о новом трудовом соглашении.

В 33 официальных матчах сезона 2022/2024 Усман Дембеле записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач на партнёров.

«Барселона» предлагает Дембеле контракт на четыре года