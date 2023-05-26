«Барселона» предлагает Дембеле контракт на четыре года

«Барселона» рассчитывает сохранить в своих рядах Усмана Дембеле. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский гранд предлагает 26-летнему футболисту контракт на четыре года – до конца сезона 2026/2027.

В «Барселоне» Дембеле оказался в августе 2017 года. Прошлым летом француз мог покинуть каталонский гранд, но всё-таки договорился о новом соглашении. Какое-то время Усман даже провёл в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Усман Дембеле забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах за «Барселону».

Напомним, что «Барселона» уже обеспечила себе титул чемпиона Испании.