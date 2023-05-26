В Ла Лиге не будет технологии определения гола со следующего сезона

В испанской Ла Лиге со следующего сезона не будет технологии определения гола. По информации от El Larguero, руководство чемпионата отказалось платить 3 миллиона евро, чтобы сохранить технологию в турнире.

Напомним, нововведение с определением гола впервые появилось в футболе в Английской премьер-лиге розыгрыша 2013/14. Позже технология использовалась на чемпионате мира в Бразилии, после чего распространилась по всем престижным соревнованиям Европы.

Суть технологии состоит в том, что как только мяч полностью пересечёт линию ворот, у главного арбитра на руке завибрируют часы, которые зафиксируют гол.

Таким образом, в следующем розыгрыше Ла Лиги голы будут определяться только с помощью ВАР.