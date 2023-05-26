«Реал» решил избавиться от нападающего

Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас больше не нужен «королевскому» клубу. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» не собираются подписывать новое трудовое соглашение с игроком. Таким образом, нападающий покинет мадридцев в статусе свободного агента.

По сведениям журналиста, у Мариано есть несколько вариантов продолжения карьеры, однако игрок пока не определился с новым местом работы.

В текущем сезоне чемпионата Испании Диас принял участие в девяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями, при этом получив две желтые карточки.