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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «ПСЖ» хочет перейти в «Реал»

26 Мая 2023 • 10:13 Комментировать

Фланговый защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими задумался над сменой клубной прописки. Как сообщают журналисты портала Goal.com, африканский латераль заинтересован в возвращении в мадридский «Реал». Он является воспитанником академии «королевского» клуба.

Хакими выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора Ашрафа с парижским грандом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции марокканец принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ашраф Хакими трансферы футбола - лето 2023
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