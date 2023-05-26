«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико»

Каталонский «Эспаньол» потребовал аннулировать результат недавнего поединка против мадридского «Атлетико». Встреча состоялась в минувший уик-энд и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Представители клуба хотят отменить итоговый результат, поскольку считают, что гол Антуана Гризманна был забит не по правилам. По мнению «Эспаньола», мяч не пересек линию ворот, хотя рефери после просмотра ВАР зачитал взятие ворот.

«Мы намерены оспорить результат матч. Хотим, чтобы счет был аннулирован», - говорится на сайте клуба.

За два тура до конца сезона «Эспаньол» занимает предпоследнее место в Ла Лиге.