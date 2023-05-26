«Осасуна» уверенно переиграла конкурентов из «Атлетика»

В заключительном матче 36-го тура Ла Лиги встретились середняки «Осасуна» и «Атлетик». Поединок получился равным. В первом тайме запомнился перехват у гостей и удар Иньяки Уильямса - парировано. Сразу после перерыва Анте Будимир здорово сыграл головой у ворот противника - 1:0. Ближе к концу игры голкипер басков парировал удар со штрафного, а Лукасу Торро не помешали сыграть на добивании - 2:0.
После этого поединка команды делят седьмое место, набрав по 50 очков.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте50'
|(2:0) Торро Лукас77'
Айтор Фернандес•Пенья Рубен•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Монкайола Хон79' (Кике Гарсия (79') •Торро Лукас• 31'Санчес Мануэль•Барха Энрике69' (Гарсия Рубен (69') •Орос Аймар88' (Морено Диего (88') •Эззалзули Абде88' (Муньос Икер (88') •Будимир Анте 67'79' (Ибаньес Пабло (79')
Агиррезабала Жульен•Де Маркос Оскар• 15'Вивиан Даниэль• 76'Паредес Айтор81' (Лекуе Иньиго (81') •Юри Берчиче•Саррага Ойер57' (Гурусета Горка (57') •Весга Микель•Уильямс Нико57' (Сансет Ойян (57') •Муньяин Икер79' (Гарсия Рауль (79') •Беренгер Алекс• 75'Уильямс Иньяки79' (Malcom Ares (79')
25 мая. Стадион "Эль-Садар".
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