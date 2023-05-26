«Осасуна» уверенно переиграла конкурентов из «Атлетика»

В заключительном матче 36-го тура Ла Лиги встретились середняки «Осасуна» и «Атлетик». Поединок получился равным. В первом тайме запомнился перехват у гостей и удар Иньяки Уильямса - парировано. Сразу после перерыва Анте Будимир здорово сыграл головой у ворот противника - 1:0. Ближе к концу игры голкипер басков парировал удар со штрафного, а Лукасу Торро не помешали сыграть на добивании - 2:0.

После этого поединка команды делят седьмое место, набрав по 50 очков.