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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» уверенно переиграла конкурентов из «Атлетика»

26 Мая 2023 • 00:24 Комментировать
Осасуна
2:0
Атлетик Б
окончен

В заключительном матче 36-го тура Ла Лиги встретились середняки «Осасуна» и «Атлетик». Поединок получился равным. В первом тайме запомнился перехват у гостей и удар Иньяки Уильямса - парировано. Сразу после перерыва Анте Будимир здорово сыграл головой у ворот противника - 1:0. Ближе к концу игры голкипер басков парировал удар со штрафного, а Лукасу Торро не помешали сыграть на добивании - 2:0.

После этого поединка команды делят седьмое место, набрав по 50 очков.

Протокол игры  
Осасуна2:0Атлетик Б
(1:0) Будимир Анте50'  
(2:0) Торро Лукас77'  
Айтор ФернандесПенья РубенЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIМонкайола Хон 79' (Кике Гарсия ( 79') Торро Лукас  31'Санчес МануэльБарха Энрике 69' (Гарсия Рубен ( 69') Орос Аймар 88' (Морено Диего ( 88') Эззалзули Абде 88' (Муньос Икер ( 88') Будимир Анте  67' 79' (Ибаньес Пабло ( 79')
Запасные: Эррера СерхиоУнаи ГарсияЭррандо ХорхеРамирес ЙоэльАвила Эсекьель
Агиррезабала ЖульенДе Маркос Оскар  15'Вивиан Даниэль  76'Паредес Айтор 81' (Лекуе Иньиго ( 81') Юри БерчичеСаррага Ойер 57' (Гурусета Горка ( 57') Весга МикельУильямс Нико 57' (Сансет Ойян ( 57') Муньяин Икер 79' (Гарсия Рауль ( 79') Беренгер Алекс  75'Уильямс Иньяки 79' (Malcom Ares ( 79')
Запасные: Junior BitaВенседор УнайБаленсиага МикельУнай СимонКапа АндерГомес Унаи
25 мая. Стадион "Эль-Садар".

 

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