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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейна провёл свой 650-й матч в чемпионатах топ-5

26 Мая 2023 • 00:08 Комментировать
Вильярреал
2:0
Кадис
окончен

Дубль Николаса Джексона принес «Вильярреалу» победу в игре с «Кадисом», оба мяча были забиты еще в первом тайме, и «подлодка» достаточно быстро потопила другую «подлодку» - удивительно, но у обоих клубов одинаковое прозвище.

Так что юбилейный, 650-й матч голкипера «Вильярреала» Пепе Рейны в топ-5 европейских чемпионатах получился для него достаточно легким. Большую часть из них, 297, он провел в английской Премьер-лиге, 190 игр сыграл в чемпионате Италии, 160 в испанском чемпионате, и, наконец, три матча в немецкой Бундеслиге.

В следующем туре испанского чемпионата «Вильярреал» сыграет с «Райо Вальекано». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Пепе Рейна
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