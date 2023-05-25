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«Легенды Замбии» крупно переиграли легенд «Барселоны» с Роналдиньо во главе видео

25 Мая 2023 • 23:48 Комментировать

Сборная из исторических игроков «Барселоны», среди которых были такие игроки, как Андони Гойокэчеа, Филипп Кокю, Гаиско Мендьетта, Савиола, Джованни, Деку, и, конечно же, самый легендарный из всех них, Роналдиньо, приехала в столицу Замбии, город Лусака - и крупно проиграла там сборной, составленных из исторических футболистов сборной Замбии.

Однако голы Мбесума, Чаманги и Муленги не вызвали у 55 тысяч болельщиков, собравшихся в единственный раз в своей жизни поглазеть на «Барселону», не вызывали столько восторга, сколько вызывало каждое прикосновение Роналдиньо к мячу. Но опасность он смог создать лишь один раз - красиво пройдя по флангу, он навесил на Клюйверта, но голкипер отразил удар Патрика.

Ну а в целом, как говорят про такие матчи, «победила дружба». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Замбии
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