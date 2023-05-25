Сборная из исторических игроков «Барселоны», среди которых были такие игроки, как Андони Гойокэчеа, Филипп Кокю, Гаиско Мендьетта, Савиола, Джованни, Деку, и, конечно же, самый легендарный из всех них, Роналдиньо, приехала в столицу Замбии, город Лусака - и крупно проиграла там сборной, составленных из исторических футболистов сборной Замбии.

Однако голы Мбесума, Чаманги и Муленги не вызвали у 55 тысяч болельщиков, собравшихся в единственный раз в своей жизни поглазеть на «Барселону», не вызывали столько восторга, сколько вызывало каждое прикосновение Роналдиньо к мячу. Но опасность он смог создать лишь один раз - красиво пройдя по флангу, он навесил на Клюйверта, но голкипер отразил удар Патрика.

Ну а в целом, как говорят про такие матчи, «победила дружба».