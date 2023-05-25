Хамес Родригес: «Анчелотти не сделал меня лучше»

Атакующий полузащитник Хамес Родригес высказался о работе под руководством Карло Анчелотти. Колумбийский футболист и итальянский тренер пересекались в «Реале», «Баварии» и «Эвертоне».

«Анчелотти не сделал меня лучше как игрока. Он проделал это с Винисиусом, Родриго, Феде Вальверде и многими другими. Они были хороши, а сейчас они находятся на впечатляющем уровне», - слова Хамеса приводит портал Goal со ссылкой на Noticias RCN.

В настоящий момент 31-летний Хамес Родригес не имеет клубной прописки. В апреле колумбийский футболист расторг контракт с греческим «Олимпиакосом».

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