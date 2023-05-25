«Барселона» повесила внушительный ценник на Кунде на фоне интереса из АПЛ

Защитник Жюль Кунде рассчитывает покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Поговаривают, что у 24-летнего француза есть сразу несколько вариантов трудоустройства в Англии.

По данным испанского издания Sport, «Барселона» уже проинформировала лагерь Кунде о том, что предложения меньше 75 миллионов евро по защитнику рассматриваться не будут. Именно такой ценник установили каталонцы, которые до сих пор испытывают финансовые трудности.

Стоит сказать, что эксперты портала transfermarkt оценивают Кунде в 60 миллионов евро. Француз провёл за «Барселону» 38 матчей, в которых забил один гол.

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