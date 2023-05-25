«Барселона» ищет замену Бускетсу – на прицеле 7 игроков

Одна из задач «Барселоны» на летнем трансферном рынке заключается в подписании полузащитника на замену Серхио Бускетсу. По данным журналиста Херарда Ромеро, каталонский клуб составил список из семи кандидатов. В этот список вошли следующие игроки:

Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Гидо Родригес («Бетис»), Артур Вермирен («Антверпен»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Софьян Амрабат («Фиорентина»), Н’Голо Канте («Челси») и Ориоль Ромеу («Жирона»).

Отметим, что главный тренер команды Хави Эрнандес на одной из недавних пресс-конференций нахваливал Субименди.