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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему Бензема может пропустить матч с «Севильей»

25 Мая 2023 • 14:26 Комментировать

Нападающий «Реала» Карим Бензема рискует пропустить ближайший матч чемпионата Испании против «Севильи». Как сообщает на своих страницах Marca, в последней игре против «Райо Вальекано» Бензема получил рваную рану стопы в районе пальцев. После завершения поединка французскому форварду наложили пять швов.

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт 29 голов и шесть результативных передач.

Напомним, что в среду команда Карло Анчелотти обыграла «Райо Вальекано» со счётом 2:1. На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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