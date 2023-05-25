Симеоне: «Гризманн - один из лучших игроков в мире»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об уровне футбола, который демонстрирует нападающий команды Антуан Гризманн.

«Антуан всегда был для меня одним из лучших игроков в мире. Надеюсь, у него осталась мотивация, чтобы и дальше приносить максимум пользы нашей команде. Когда у него все идет хорошо, тогда и команда показывает отличную игру», - передает слова аргентинского специалиста Fichajes.

В текущем сезоне чемпионата Испании 32-летний француз провел 36 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач. За два тура до конца Ла Лиги «Атлетико» занимает третье место.