39-летний Иньеста не планирует завершать карьеру

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о своих карьерных планах. Ранее стало известно, что 39-летний испанец покинет японскую команду по завершении сезона-2022/2023.

«Я думал над тем, чтобы завершить карьеру здесь. Но понимаю, что хочу продолжать играть. Иногда нужно уметь прощаться. Мои отношения с «Виссел Кобе» продолжатся и после моего ухода на пенсию», - передает слова Иньесты Relevo.

Андрес играет за «Виссел Кобе» с 2018 года, куда перешел из «Барселоны». В составе японской команды испанец провел 133 матча, в которых отметился 26 голами и 25 ассистами.

Иньеста - воспитанник «Барселоны». За «сине-гранатовых» он играл с 2002 по 2018 год.