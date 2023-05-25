Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

39-летний Иньеста не планирует завершать карьеру

25 Мая 2023 • 11:32 Комментировать

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о своих карьерных планах. Ранее стало известно, что 39-летний испанец покинет японскую команду по завершении сезона-2022/2023.

«Я думал над тем, чтобы завершить карьеру здесь. Но понимаю, что хочу продолжать играть. Иногда нужно уметь прощаться. Мои отношения с «Виссел Кобе» продолжатся и после моего ухода на пенсию», - передает слова Иньесты Relevo.

Андрес играет за «Виссел Кобе» с 2018 года, куда перешел из «Барселоны». В составе японской команды испанец провел 133 матча, в которых отметился 26 голами и 25 ассистами.

Иньеста - воспитанник «Барселоны». За «сине-гранатовых» он играл с 2002 по 2018 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Виссел Кобе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.05.23 в 20:30
Мальорка Мальорка
Валенсия Валенсия
2.85 2.95 2.90
Видео
25.05.23 в 22:30
Осасуна Осасуна
Атлетик Б Атлетик Б
3.70 3.25 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
13:10 · Испания. Ла Лига
Бензема под сомнением на матч с «Севильей»
13:05 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Гризманн - один из лучших игроков в мире»
12:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» до сих пор не исключает трансфер Тюрама
12:01 · Испания. Ла Лига
Месси пока не получал предложение от «Барселоны»
11:32 · Испания. Ла Лига
39-летний Иньеста не планирует завершать карьеру
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и ещё три гранда претендуют на игрока «Манчестер Юнайтед»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Финалисты Лиги Европы нацелились на защитника «Брайтона»
09:53 · Испания. Ла Лига
«Твои советы, шутки и хорошие моменты навсегда останутся со мной» – Гави попрощался с Альбой
09:38 · Италия. Серия А
«Реал» может вернуть Тео Эрнандеса
08:49 · Испания. Ла Лига
«Виссел Кобе» объявил об уходе Иньесты официально
08:18 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал упущенную победу со счёта 3:0 1
07:47 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Реала»: «Я бы попробовал подписать Месси» 1
07:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти удивлён отменой красной карточки Винисиуса
07:02 · Испания. Ла Лига
Месси отреагировал на уход Альбы из «Барселоны»
00:56 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с минимальным счётом одолел «Бетис»
Все новости
Рекомендуем