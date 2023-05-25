Симеоне прокомментировал упущенную победу со счёта 3:0

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результате матча против каталонского «Эспаньола» (3:3). «Матрасники» упустили победу, ведя со счетом 3:0.

«Отличный поединок для нейтральных болельщиков. Думаю, они получили наслаждение от просмотра матча. «Эспаньол» не сдался и добыл ничью. Этот результат кажется мне справедливым», - приводит слова аргентинского специалиста AS.

После 36 проведенных туров «Атлетико» набрал 73 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Симеоне отстают от идущего вторым «Реала» на одно очко.