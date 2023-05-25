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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал упущенную победу со счёта 3:0

25 Мая 2023 • 08:18 Комментировать (1)

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результате матча против каталонского «Эспаньола» (3:3). «Матрасники» упустили победу, ведя со счетом 3:0.

«Отличный поединок для нейтральных болельщиков. Думаю, они получили наслаждение от просмотра матча. «Эспаньол» не сдался и добыл ничью. Этот результат кажется мне справедливым», - приводит слова аргентинского специалиста AS.

После 36 проведенных туров «Атлетико» набрал 73 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Симеоне отстают от идущего вторым «Реала» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Мая 2023 в 08:30
ай ты не забыл после мача паказаць свой жест- сабалёфа.. А-ха-ха-ха! )))
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