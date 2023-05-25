Экс-президент «Реала»: «Я бы попробовал подписать Месси»

Экс-президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о гипотетическом переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «королевский» клуб.

«Попробовал бы я подписать Месси? Конечно, ведь Лионель – отличный футболист. У него есть еще как минимум два года, чтобы поиграть на высоком уровне. Великие футболист идут туда, куда сами захотят. Уверен, что в Мадриде его приняли бы», - передает слова Кальдерона Sportskeeda.

Месси – воспитанник каталонской «Барселоны». Последние два сезона нападающий провел во французском «ПСЖ». Контракт аргентинца с парижским клубом истекает в конце следующего месяца.