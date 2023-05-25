Анчелотти удивлён отменой красной карточки Винисиуса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о решении федерации футбола Испании отменить красную карточку нападающего команды Винисиуса Жуниора. Бразилец бы удален во время недавнего матча против «Валенсии» (0:1).

«Я был удивлен, когда узнал об отмене красной карточки Винисиуса. Это было ошибочное решение изначально, поэтому было принято такое решение. Все сделано правильно», - передает слова итальянского тренера AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 32 поединках, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач.