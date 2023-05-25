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Месси отреагировал на уход Альбы из «Барселоны»

25 Мая 2023 • 07:02 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который является воспитанником каталонской «Барселоны», отреагировал на уход защитника Жорди Альбы из клуба.

«Ты мне больше, чем просто друг. Очень рад, что мы хорошо общаемся за пределами поля. Желаю тебе и твоим родным все самого лучшего. Пусть новый этап карьеры принесет только радость и успех. Спасибо за все, Жорди. Обнимаю», - гласит сообщение 35-летнего аргентинца в социальных сетях.

Альба покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона. В общей сложности защитник провел за «сине-гранатовых» 458 поединков, забил 27 мячей и сделал 99 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жорди Альба
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