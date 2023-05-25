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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» с минимальным счётом одолел «Бетис»

25 Мая 2023 • 00:56 Комментировать
Бетис
0:1
Хетафе
окончен

Пытающийся спасти прописку в Примере «Хетафе» добыл три очка в противостоянии с «Бетисом», выиграв с привычным для себя минимальным счетом. Единственный гол в середине второго тайма Омар Альдерете.

В следующем туре «Хетафе» сыграет с «Осасуной». 

Протокол игры  
Бетис0:1Хетафе
  68'Альдерете Омар (0:1)
Браво КлаудиоРуибаль Айтор  45' 84' (Акуоку Поль ( 84') Песселья Херман  78'Луис Фелипе  60'АбнерГидо РодригесГуардадо Андрес 72' (Иглесиас Борха ( 72') Каналес Серхио 83' (Энрике Луис ( 83') Перес АйосеХуанми Мигель 72' (Хоакин Санчес ( 72') Виллиан Жозе 72' (Родри Родриго ( 72')
Запасные: Гонсалес ЭдгарКруз ХуанМартин ДаниэльСабали ЮссуфСилва РуиМонтойя Мартин
Сория Давид  84'Дамиан СуаресМитрович СтефанАльдерете ОмарАльварес Гастон  40'Порту Кристиан  86' 86' (Анхилери Фабрисио ( 86') Максимович НеманьяДьене ДаконамМата Хайме 64' (Милья Луис ( 64') Аленья Карлес  29' 65' (Иглесиас Хуан ( 65') Унал Энес 11' (Латаса Хуан ( 11')
Запасные: Амави ЖорданАльгобия АнхельМунир Эль-ХаддадиКасилья КикоСеоане ХаймеВильяр ГонсалоДуарте ДомингушМайораль Борха
24 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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