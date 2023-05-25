«Хетафе» с минимальным счётом одолел «Бетис»

Пытающийся спасти прописку в Примере «Хетафе» добыл три очка в противостоянии с «Бетисом», выиграв с привычным для себя минимальным счетом. Единственный гол в середине второго тайма Омар Альдерете.
В следующем туре «Хетафе» сыграет с «Осасуной».
Протокол игры
|68'Альдерете Омар (0:1)
Браво Клаудио•Руибаль Айтор 45'84' (Акуоку Поль (84') •Песселья Херман• 78'Луис Фелипе• 60'Абнер•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес72' (Иглесиас Борха (72') •Каналес Серхио83' (Энрике Луис (83') •Перес Айосе•Хуанми Мигель72' (Хоакин Санчес (72') •Виллиан Жозе72' (Родри Родриго (72')
Сория Давид• 84'Дамиан Суарес•Митрович Стефан•Альдерете Омар•Альварес Гастон• 40'Порту Кристиан 86'86' (Анхилери Фабрисио (86') •Максимович Неманья•Дьене Даконам•Мата Хайме64' (Милья Луис (64') •Аленья Карлес 29'65' (Иглесиас Хуан (65') •Унал Энес11' (Латаса Хуан (11')
24 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя