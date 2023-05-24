«Вильярреал» всё ещё может стать участником Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне, однако есть пара важных нюансов. Для того, чтобы попасть в самый престижный еврокубок, этому клубу необходимо выиграть в следующих двух матчах Ла Лиги. Их, напомним, «жёлтая субмарина» проведёт против «Райо Вальекано» на выезде и мадридского «Атлетико» дома.

Но и этого команде Кике Сетьена может оказаться мало. Ведь отставание от клуба «Реал Сосьедад», что идёт на четвёртом месте, составляет пять очков. Поэтому фанатам «Вильярреала» теперь нужно уповать не только на победы своих кумиров, но и на поражения в исполнении баскского клуба.

Календарь «Сосьедада», отметим, не легче – баски дома в 37-м туре играют против «матрасников», а в 38-м туре дома примут «Севилью».

Напомним, сегодня вечером «Вильярреал» добыл уверенную победу над «Кадисом» - 2:0.