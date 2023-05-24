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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не смогла обыграть «Эльче», оставшись вдесятером на 18-й минуте

24 Мая 2023 • 22:32 Комментировать
Эльче
1:1
Севилья
окончен

Неожиданным результатом закончился матч 36-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Севильей». Гости быстро повели после меткого удара метров с 15 от Эрика Ламелы, но Папа Гуйе на 18-й минуте получил глупое удаление за грубость. Тете Моренте тут же отыграл этот мяч эффектным ударом головой. На этом острота закончилась, далее был обмен редкими уколами - 1:1.

«Эльче» давно потерял шансы на спасение. Соперник делит восьмое место.

Протокол игры  
Эльче1:1Севилья
  10'Ламела Эрик (0:1)
(1:1) Моренте Тете25'  
Бадия ЭдгарФернандес Хосан 79' (Лирола Поль ( 79') Бигас ПедроКлерк КарлосФернандес Николас 46' (Кольядо Алекс ( 46') Моренте ТетеФидель Чавес 72' (Гутьеррес Хосе ( 72') Нванкво ДжонГумбау ХерардБое Лукас 66' (Понсе Эсекель ( 66') Нтекья Ранди 66' (Милья Пере ( 66'  78')
Запасные: Бланко ЛаутароШейх ПапРоко ЭнсоВернер АксельВерду ГонсалоПамиес ХавиМагальян Лисандро
Дмитрович МаркоНавас Хесус  63' 70' (Монтьель Гонсало ( 70') Баде Луак  73'Рекик КаримТеллес АлексФернандо Режес  60' 71' (Ракитич Иван ( 71') Гуйе Папе  18'Окампос ЛукасЛамела Эрик 55' (Гудель Неманья ( 55') Акунья Маркос 79' (Хиль Бриан ( 79'  90') Эн-Несири Юссеф 79' (Мир Рафа ( 79')
Запасные: Торрес ОливерАрболь МатиасБуну ЯссинКорона ХесусБуэно Ману
24 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Севилья Эльче
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