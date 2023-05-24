«Севилья» не смогла обыграть «Эльче», оставшись вдесятером на 18-й минуте

Неожиданным результатом закончился матч 36-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Севильей». Гости быстро повели после меткого удара метров с 15 от Эрика Ламелы, но Папа Гуйе на 18-й минуте получил глупое удаление за грубость. Тете Моренте тут же отыграл этот мяч эффектным ударом головой. На этом острота закончилась, далее был обмен редкими уколами - 1:1.
«Эльче» давно потерял шансы на спасение. Соперник делит восьмое место.
Протокол игры
|10'Ламела Эрик (0:1)
|(1:1) Моренте Тете25'
Бадия Эдгар•Фернандес Хосан79' (Лирола Поль (79') •Бигас Педро•Клерк Карлос•Фернандес Николас46' (Кольядо Алекс (46') •Моренте Тете•Фидель Чавес72' (Гутьеррес Хосе (72') •Нванкво Джон•Гумбау Херард•Бое Лукас66' (Понсе Эсекель (66') •Нтекья Ранди66' (Милья Пере (66') 78'
Дмитрович Марко•Навас Хесус 63'70' (Монтьель Гонсало (70') •Баде Луак• 73'Рекик Карим•Теллес Алекс•Фернандо Режес 60'71' (Ракитич Иван (71') •Гуйе Папе• 18'Окампос Лукас•Ламела Эрик55' (Гудель Неманья (55') •Акунья Маркос79' (Хиль Бриан (79') • 90'Эн-Несири Юссеф79' (Мир Рафа (79')
24 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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