«Севилья» не смогла обыграть «Эльче», оставшись вдесятером на 18-й минуте

Неожиданным результатом закончился матч 36-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Севильей». Гости быстро повели после меткого удара метров с 15 от Эрика Ламелы, но Папа Гуйе на 18-й минуте получил глупое удаление за грубость. Тете Моренте тут же отыграл этот мяч эффектным ударом головой. На этом острота закончилась, далее был обмен редкими уколами - 1:1.

«Эльче» давно потерял шансы на спасение. Соперник делит восьмое место.