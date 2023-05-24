«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис», оставаясь в борьбе за Лигу чемпионов

«Вильярреал» продолжает бороться за Лигу чемпионов, пускай шансы на успех только математические. В 36-м туре Ла Лиги «жёлтая субмарина» играла против «Кадиса», ведущего борьбу за выживание. Матч получился более-менее равным, но разницу сделало мастерство хозяев. Николас Джексон отметился голом в каждом тайме - 2:0.
«Вильярреал» идет пятым с отставанием в пять очков от ближайшего конкурента. Соперник делит 16-е место и имеет запас в три очка от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Джексон Николас20'
|(2:0) Джексон Николас45'
Рейна Пепе•Фемения Кико•Манди Аисса•Торрес Пау II•Морено Альберто 63'69' (Мохика Хоан (69') •Парехо Даниэль•Тригерос Мануэль•Ло Чельсо Джовани69' (Террац Рамон (69') •Морено Херард69' (Чуквезе Саму (69') •Пино Йереми87' (Jorge Pascual (87') •Джексон Николас87' (Баэна Алехандро (87')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак64' (Де ла Роса Хосе Антонио (64') •Эрнандес Луис•Мере Хорхе•Эспино Альфонсо•Алехо Иван•Сан Эметерио Феде 36'46' (Алькарас Рубен (46') • 67'Эскаланте Гонсало82' (Мари Хосе (82') •Бонгонда Тео70' (Негредо Альваро (70') •Собрино Рубен•Гвардиола Серхи70' (Мвепу Франциско (70')
24 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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