«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис», оставаясь в борьбе за Лигу чемпионов

«Вильярреал» продолжает бороться за Лигу чемпионов, пускай шансы на успех только математические. В 36-м туре Ла Лиги «жёлтая субмарина» играла против «Кадиса», ведущего борьбу за выживание. Матч получился более-менее равным, но разницу сделало мастерство хозяев. Николас Джексон отметился голом в каждом тайме - 2:0.

«Вильярреал» идет пятым с отставанием в пять очков от ближайшего конкурента. Соперник делит 16-е место и имеет запас в три очка от зоны вылета.