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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис», оставаясь в борьбе за Лигу чемпионов

24 Мая 2023 • 22:28 Комментировать
Вильярреал
2:0
Кадис
окончен

«Вильярреал» продолжает бороться за Лигу чемпионов, пускай шансы на успех только математические. В 36-м туре Ла Лиги «жёлтая субмарина» играла против «Кадиса», ведущего борьбу за выживание. Матч получился более-менее равным, но разницу сделало мастерство хозяев. Николас Джексон отметился голом в каждом тайме - 2:0.

«Вильярреал» идет пятым с отставанием в пять очков от ближайшего конкурента. Соперник делит 16-е место и имеет запас в три очка от зоны вылета.

Протокол игры  
Вильярреал2:0Кадис
(1:0) Джексон Николас20'  
(2:0) Джексон Николас45'  
Рейна ПепеФемения КикоМанди АиссаТоррес Пау IIМорено Альберто  63' 69' (Мохика Хоан ( 69') Парехо ДаниэльТригерос МануэльЛо Чельсо Джовани 69' (Террац Рамон ( 69') Морено Херард 69' (Чуквезе Саму ( 69') Пино Йереми 87' (Jorge Pascual ( 87') Джексон Николас 87' (Баэна Алехандро ( 87')
Запасные: Йоргенсен ФилипКуэнка ХорхеФойт ХуанКапу ЭтьенХассан ХессемПедраса Альфонсо
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак 64' (Де ла Роса Хосе Антонио ( 64') Эрнандес ЛуисМере ХорхеЭспино АльфонсоАлехо ИванСан Эметерио Феде  36' 46' (Алькарас Рубен ( 46'  67') Эскаланте Гонсало 82' (Мари Хосе ( 82') Бонгонда Тео 70' (Негредо Альваро ( 70') Собрино РубенГвардиола Серхи 70' (Мвепу Франциско ( 70')
Запасные: Карлос ГарсияДиарра ЮбаАрзамендия СантьягоХиль ДавидАзнар ВикторМбайе МамадуПарра Рауль
24 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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