«Реал» поддержал Винисисуса и обыграл «Райо Вальекано» в скромном дерби Мадрида

«Райо Вальекано» и «Реал» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Матч 36-го тура Ла Лиги состоялся 24 мая на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Продолжает мадридский «Реал» добивать сезон после вылета из Лиги чемпионов. Борьба с «Атлетико» за второе место отошла на второй план – «королевский» клуб решил поддержать Винисиуса. В прошлом матче Жуниор ударил по лицу Уго Дуро, за что был дисквалифицирован, но в итоге его почему-то оправдали. Расистские выкрики трибун посчитали триггером, удаление аннулировали, однако против «Райо Вальекано» Вини всё равно не сыграл – помешала травма.

Винисиус не сыграл, но стал главным героем матча. На поле футболисты «Реала» вышли в футболках бразильца, а на 20-й минуте (номер игрока) болельщики выдали овации Винисиусу, смотревшему футбол вместе с Флорентино Пересом. Собственно, на поле до этого момента ровным счётом ничего не происходило. Более того, и после раскачивались команды. «Реал» сделал «подарок» в виде гола только на исходе получаса игры.

В первой же толковой атаке Кросс из аута ввёл мяч на Вальверде, а Феде разрезал оборону «Райо» передачей к углу вратарской площади. Бензема обошёл голкипера и пробил уже по пустому створу – 1:0. Так и закончился первый тайм, хотя Родриго обязан был удваивать преимущество в счёте перед перерывом. По лекалам Бензема оказался он на линии вратарской площади абсолютно без опеки, тоже хотел заложить финт, но подвернул ногу на ровном месте и даже пробить не сумел.

Темп матча абсолютно никто взвинчивать не собирался. Пошла уже последняя треть игры, когда «Реал» выигрывал с единственным ударом в створ ворот. «Райо Вальекано» старался и бил чуть больше, но остроты и класса в завершении «пчёлам» категорически не хватало. На этом фоне очень филигранно смотрелся заброс Модрича «шведой». Лука вырезал мяч в углу вратарской, куда набежал Дани Карвахаль, опрометчиво пробивший на верхний ярус трибун.

Катилось всё действо к унылой победе «Реала», но обмен голами в концовке матча сделал её чуть веселее. Сначала воспитанник «сливочных» Рауль де Томас сравнял счёт, пробежав мимо Тчуамени и метров с 16 поразив цель – 1:1. А на 89-й минуте Родриго получил мяч от Себальса на дуге штрафной площади, далее исполнив точнейший удар под штангу – 2:1.

Очень скромно выиграл «Реал» такое же скромное мадридское дерби. Минимум усилий приложили «короли», чтобы победить, а у «Райо Вальекано» просто не хватило класса в концовке.