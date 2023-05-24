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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» назвал состав на матч с «Райо Вальекано»

24 Мая 2023 • 19:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
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Через 0 ч. 4 мин.

В среду вечером «Реал» проведёт домашний матч 36-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Бензема.

Нападающий Винисиус Жуниор пропустит матч, хотя его дисквалификация была отменена. Сообщалось, что бразилец имеет проблемы со здоровьем.

Матч «Реал» - «Райо Вальекано» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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