Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» - «Райо Вальекано»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

24 Мая 2023 • 20:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.43 X 5.30 2 7.30
Через 0 ч. 3 мин.

В рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Райо Вальекано».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид0:0Райо Вальекано
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидНачо ФернандесМодрич ЛукаКроос ТониКамавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоБензема КаримРодриго
Запасные: Одриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниАзар ЭденЛунин АндрейМилитао ЭдерРодригес АльвароЛопес ЛуисВальехо ХесусТчуамени ОрельенМенди ФерланАсенсио Марко
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён ФлорьянКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIКомесанья СантиВалентин ОскарПаласон ИсиЛопес УнаиГарсия Альваро РивераКамелло Серхио
Запасные: Посо ХосеМартин АндресМумин АбдулМуньос Мигель IIЭрнандес МариоСавельич ЭстебанТрехо ОскарPep ChavarriaРауль де ТомасФалькао РадамельСанчес СальвадорСисс Пате
24 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 20:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
3.65 3.55 2.06
Видео
24.05.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.48 4.60 6.80
Видео
24.05.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.27 6.40 10.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
2.10 3.20 4.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Атлетико М Атлетико М
4.10 3.85 1.86
Видео
25.05.23 в 20:30
Мальорка Мальорка
Валенсия Валенсия
2.85 2.95 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Мая
20:20 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги извинился перед Винисиусом за свои слова о безответственности игрока
20:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Райо Вальекано»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» назвал состав на матч с «Райо Вальекано»
19:30 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Валенсия»: прогноз на матч 36-го тура Ла Лиги
18:45 · Испания. Ла Лига
Альба не будет требовать, чтобы «Барселона» выплатила ему все долги
15:43 · Испания. Ла Лига
Хави настаивает на том, что Бускетса должен заменить именно Субименди
15:28 · Испания. Ла Лига
Альба уйдёт из «Барселоны» в конце сезона официально
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к Далоту
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кунде интересен нескольким клубам из АПЛ
12:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус под сомнением на матч с «Севильей» 3
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может заплатить более 45 млн евро за топ-защитника «Ливерпуля»
12:23 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»
12:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсию» наказали за расизм в адрес Винисиуса 1
11:57 · Испания. Ла Лига
Ильяраменди покинет «Реал Сосьедад» в конце сезона
11:09 · Испания. Ла Лига
Рафинья - о расизме в адрес Винисиуса: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война»
Все новости
Рекомендуем