«Реал» - «Райо Вальекано»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Райо Вальекано».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Райо Вальекано
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Протокол игры
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Начо Фернандес•Модрич Лука•Кроос Тони•Камавинга Эдуардо•Вальверде Федерико•Бензема Карим•Родриго
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Комесанья Санти•Валентин Оскар•Паласон Иси•Лопес Унаи•Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио
24 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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