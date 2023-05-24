Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»

Испанский журналист Хосеп Педрероль считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе очень близок к трансферу в мадридский «Реал». По мнению инсайдера, решение 24-летнего француза не продлевать контракт с парижанами свидетельствует о намерении игрока уйти из клуба.

«После такой новости Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо», - передает слова Педрероля El Chiringuito TV.

Напомним, что Килиан мог перейти в «Реал» в прошлом году, однако в последний момент отверг предложение «королевского» клуба и заключил новый трудовой договор с «ПСЖ».

В этом сезоне на счету Мбаппе 28 голов в 32 матчах Лиги 1.

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