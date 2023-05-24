«Валенсию» наказали за расизм в адрес Винисиуса

Испанская футбольная федерация вынесла решение о наказании для «Валенсии». Как известно, фанаты этого клуба выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время воскресного матча команд в чемпионате Испании.

«Валенсия» была оштрафована на 45 тысяч евро. Кроме того, было принято решение о закрытии южной трибуны стадиона «Месталья» сроком на пять матчей.

Напомним, что «Валенсия» обыграла «Реал» с минимальным счётом 1:0. За счёт набора трёх очков «летучие мыши» поднялись на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. При этом зону вылета команда опережает всего лишь на пять очков. Впереди три тура.