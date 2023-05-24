Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсию» наказали за расизм в адрес Винисиуса

24 Мая 2023 • 12:09 Комментировать

Испанская футбольная федерация вынесла решение о наказании для «Валенсии». Как известно, фанаты этого клуба выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время воскресного матча команд в чемпионате Испании.

«Валенсия» была оштрафована на 45 тысяч евро. Кроме того, было принято решение о закрытии южной трибуны стадиона «Месталья» сроком на пять матчей.

Напомним, что «Валенсия» обыграла «Реал» с минимальным счётом 1:0. За счёт набора трёх очков «летучие мыши» поднялись на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. При этом зону вылета команда опережает всего лишь на пять очков. Впереди три тура.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 20:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
3.65 3.55 2.06
Видео
24.05.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.48 4.60 6.80
Видео
24.05.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.27 6.40 10.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
2.10 3.20 4.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Атлетико М Атлетико М
4.10 3.85 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Мая
12:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус под сомнением на матч с «Севильей» 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может заплатить более 45 млн евро за топ-защитника «Ливерпуля»
12:23 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»
12:09 · Испания. Ла Лига
«Валенсию» наказали за расизм в адрес Винисиуса
11:57 · Испания. Ла Лига
Ильяраменди покинет «Реал Сосьедад» в конце сезона
11:09 · Испания. Ла Лига
Рафинья - о расизме в адрес Винисиуса: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война»
10:52 · Испания. Ла Лига
Кунде не верит обещаниям Хави, игрок хочет покинуть «Барселону»
10:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано»
09:51 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес останется в «Барселоне», если клуб не купит Роке
09:23 · Испания. Ла Лига
Ла Лига одобрила регистрацию новых контрактов Гави и Араухо
08:46 · Англия. Премьер-лига
Грузинский вратарь может заменить Льориса в «Тоттенхэме»
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны» 7
08:32 · Испания. Ла Лига
Ривалдо дал совет Винисиусу
07:20 · Испания. Ла Лига
Хави недоволен отменой красной карточки Винисиуса 1
04:30 · Испания. Ла Лига
Пенья дебютировал в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем