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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья - о расизме в адрес Винисиуса: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война»

24 Мая 2023 • 11:09 Комментировать

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас стал очередным игроком, поддержавшим нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, ставшего жертвой расизма во время матча против «Валенсии».

Диас надел футболку на которой было написано следующее: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война».

Напомним, что в поединке на «Месталье» Винисиус получил красную карточку. Спустя некоторое время федерация футбола Испании отменила удаление бразильского нападающего.

В текущем сезоне Ла Лиги Жуниор поучаствовал в 32 матчах, отметившись десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Винисиус Жуниор Рафинья Диас
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