Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не примет участие в сегодняшнем матче против «Райо Вальекано» в чемпионате Испании. Несмотря на то, что бразильцу отменили дисквалификацию из-за красной карточки в матче с «Валенсией», в сегодняшнем поединке он сыграть не готов.

Diario AS сообщает, что футболист испытывает дискомфорт в колене, из-за чего не сыграет с «Райо Вальекано». Руководство мадридского «Реала» не намерено рисковать здоровьем своего игрока.

Напомним, в последнем туре Ла Лиги против «Валенсии» Винисиус подвергся оскорблениям на расовой почве. Многие известные футболисты уже поддержали бразильца в социальных сетях.