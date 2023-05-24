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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано»

24 Мая 2023 • 10:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.45 X 5.00 2 7.00
Через 9 ч. 11 мин.

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не примет участие в сегодняшнем матче против «Райо Вальекано» в чемпионате Испании. Несмотря на то, что бразильцу отменили дисквалификацию из-за красной карточки в матче с «Валенсией», в сегодняшнем поединке он сыграть не готов.

Diario AS сообщает, что футболист испытывает дискомфорт в колене, из-за чего не сыграет с «Райо Вальекано». Руководство мадридского «Реала» не намерено рисковать здоровьем своего игрока.

Напомним, в последнем туре Ла Лиги против «Валенсии» Винисиус подвергся оскорблениям на расовой почве. Многие известные футболисты уже поддержали бразильца в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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