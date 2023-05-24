Ривалдо дал совет Винисиусу

Экс-нападающий сборной Бразилии Ривалдо высказался в поддержку соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал». Форвард в нынешнем сезоне часто сталкивается с проявлениями расизма в свой адрес.

«Я тоже сталкивался с расизмом, но со мной подобное не происходило так часто, как с Винисиусом. Жуниор не должен из-за этого уходить из «Реала». Ему нужно продолжать выступать на высоком уровне», - передает слова Ривалдо UOL.

Винисиус в очередной раз подвергся расистским оскорблениям во время недавнего гостевого матча против «Валенсии» (0:1). В концовке этой встречи бразилец получил красную карточку.