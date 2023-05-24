Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави недоволен отменой красной карточки Винисиуса

24 Мая 2023 • 07:20 Комментировать (1)

Наставник каталоской «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на решение федерации футбола Испании отметить удаление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в недавнем матче Ла Лиги против «Валенсии».

«Проявления расизма и оскорбления должны подвергаться наказанию, однако красная карточка не имеет к этому отношения. Со стороны Жуниора было действие, которое произошло на футбольной поле», - передает слова специалиста Cope.

Напомним, что по ходу матча с «Валенсией» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям. Встреча на «Месталье» завершилась поражением «Реала» со счетом 0:1.

Оценить новость
- 5
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
24 Мая 2023 в 07:37
ай.. закрой рот.. кхе-кхе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 20:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
3.65 3.55 2.06
Видео
24.05.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.48 4.60 6.80
Видео
24.05.23 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.27 6.40 10.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
2.10 3.20 4.00
Видео
24.05.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Атлетико М Атлетико М
4.10 3.85 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Мая
08:46 · Англия. Премьер-лига
Грузинский вратарь может заменить Льориса в «Тоттенхэме»
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны» 3
08:32 · Испания. Ла Лига
Ривалдо дал совет Винисиусу
07:20 · Испания. Ла Лига
Хави недоволен отменой красной карточки Винисиуса 1
04:30 · Испания. Ла Лига
Пенья дебютировал в Ла Лиге
03:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые при Хави Эрнандесе проиграла два матча кряду в чемпионате
03:32 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Перед фанами стоит извиниться»
02:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лишилась возможности побить рекорд «Атлетико» по пропущенным голам
02:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я поговорил с Кунде, с ним нет никаких проблем»
01:42 · Испания. Ла Лига
Пабло Торре – о поражении «Барселоны»: «Всё прошло не так, как мы хотели, но я рад выходу в старте»
01:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вальядолид» хотел победить гораздо больше нас»
01:10 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Носить капитанскую повязку – большая честь, я мечтал об игре в «Барселоне» с детства»
00:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пропустила два гола к 22-й минуте матча Ла Лиги - такого не было десять лет
00:30 · Испания. Ла Лига
Хави хочет удержать Эрика Гарсию, но руководство «Барселоны» готово продать игрока
00:27 · Испания. Ла Лига
Пепе Рейна: «Хотел бы повторить путь Гаттузо»
Все новости
Рекомендуем