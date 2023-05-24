Хави недоволен отменой красной карточки Винисиуса

Наставник каталоской «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на решение федерации футбола Испании отметить удаление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в недавнем матче Ла Лиги против «Валенсии».

«Проявления расизма и оскорбления должны подвергаться наказанию, однако красная карточка не имеет к этому отношения. Со стороны Жуниора было действие, которое произошло на футбольной поле», - передает слова специалиста Cope.

Напомним, что по ходу матча с «Валенсией» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям. Встреча на «Месталье» завершилась поражением «Реала» со счетом 0:1.