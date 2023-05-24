Пепе Рейна: «Хотел бы повторить путь Гаттузо»

Голкипер «Вильярреала» Пепе Рейна в среду проведет тысячный матч своей карьеры, это случится в игре чемпионата Испании против «Кадиса». Не за горами и момент, когда Рейна задумается о покое - это неизбежно. По его словам, он хотел бы поработать тренером, а наибольшим вдохновением для него является личность Дженнаро Гаттузо.

- Я хочу стать тренером, уже говорил об этом ранее. Кто мне нравится, кому я симпатизирую? Это Дженнаро Гаттузо, я хотел походить на него в юности. Он был моим номером один, - цитирует слова Рейны итальянское новостное агентство ITASportPress.

Не так давно Гаттузо тренировал другой испанский клуб - «Валенсию».