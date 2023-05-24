Ла Лига отменила удаление Винисиуса – игрок сможет сыграть в следующем матче

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не будет дисквалифицирован за удаление в недавнем матче с «Валенсией».

Напомним, что бразилец получил прямую красную карточку в воскресном поединке за удар соперника. По ходу матча болельщики «Валенсии» выкрикивали в адрес Винисиуса расистские оскорбления, чем тот был возмущён, а после игры назвал своё удаление «подарком для расистов». Как теперь сообщает Cope, Ла Лига отменила красную карточку 22-летнего футболиста «сливочных», так как сочла решение арбитра необоснованным.

Винисиус сможет сыграть в предстоящем поединке против «Райо Вальекано», который состоится в среду.