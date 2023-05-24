​Рейна: «Не думал, что доберусь до тысячного матча в карьере»

Голкипер «Вильярреала» Пепе Рейна готовится к своему тысячному матчу в профессиональной карьере, ветеран сыграет его в среду, против «Кадиса», да еще и на домашнем стадионе. Накануне игры Рейна рассказал, что он думает по этому поводу.

- Тысячный матч в карьере - это что-то невероятное. Я действительно счастлив, хотя это, вроде бы, всего лишь цифры. Я не думал, честно, что доберусь до такого рубежа, в тысячу матчей. Но именно когда ты не думаешь чем-то, это получается, - цитирует слова Пепе Рейны, бывшего кипера «Барселоны», итальянское новостное агентство ITASportPress.