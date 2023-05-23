«Реал Сосьедад» проводит свой лучший сезон в Ла Лиге за 20 лет

«Реал Сосьедад» показывает один из лучших результатов в чемпионате Испании в своей истории.

Баскский коллектив одержал минимальную победу над «Альмерией» в поединке 36-го тура Ла Лиги, сделав ещё один шаг на пути к завоеванию путёвки в Лигу чемпионов. По данным Opta, текущий сезон – третий по успешности для «Реал Сосьедада» в чемпионате (в эпоху трёх очков за победу). Сейчас в активе команды 68 набранных баллов, и больше на дистанции в 36 туров было лишь в сезоне-2002/03 (73) и 1987/88 (71).

28 мая «Реал Сосьедад» встретится в Мадриде с «Атлетико», занимающим на сегодняшний день вторую строчку.