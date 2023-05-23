«Реал Сосьедад» в большинстве разобрался с «Альмерией» и практически вышел в Лигу чемпионов

В 36-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» играл против «Альмерии». Баски доминировали в споре с аутсайдерами, который почти две трети матча провел вдесятером после удаления Луиса Суареса за грубую игру. Карлос Фернандес умудрился не попасть в створ с пяти метров, а вот его партнер Такефуса Кубо сыграл просто шикарно, взял игру на себя и метко пробил в итоге. Андер Барренечеа в самой концовке зарядил в штангу, но его команда и так победила - 1:0.
«Реал» закрепился на четвертом месте и наверняка сыграет в Лиге чемпионов. Соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Кубо Такефуса45'
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони82' (Ариц Элустондо (82') •Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Муньос Айхен•Субименди Мартин•Кубо Такефуса•Сильва Давид20' (Браис Мендес (20') •Мерино Микель•Оярсабаль Микель62' (Барренечеа Андер (62') •Фернандес Карлос61' (Сорлот Александр (61')
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Эли Родриго•Бабич Срджан•Акиеме Серхио•Де ла Ос Сесар82' (Эмбарба Адриан (82') •Саму Кошта46' (Эгуарас Иниго (46') • 88'Пуигмаль Арнау68' (Рамазани Ларжи (68') •Портильо Франсиско57' (Соуза Диего II (57') •Лазаро57' (Робертоне Лукас (57') •Суарес Луис III 36'
23 мая. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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