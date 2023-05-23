«Реал Сосьедад» в большинстве разобрался с «Альмерией» и практически вышел в Лигу чемпионов

В 36-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» играл против «Альмерии». Баски доминировали в споре с аутсайдерами, который почти две трети матча провел вдесятером после удаления Луиса Суареса за грубую игру. Карлос Фернандес умудрился не попасть в створ с пяти метров, а вот его партнер Такефуса Кубо сыграл просто шикарно, взял игру на себя и метко пробил в итоге. Андер Барренечеа в самой концовке зарядил в штангу, но его команда и так победила - 1:0.

«Реал» закрепился на четвертом месте и наверняка сыграет в Лиге чемпионов. Соперник - 15-й.

Протокол игры