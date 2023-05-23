Стала известна команда МЛС, которой отказал Эден Азар

Эден Азар провалился в «Реале», хотя сам бельгийский нападающий так не считает, более того, он полон амбиций остаться в мадридском клубе. Азар отклонил предложение от клубов из Саудовской Аравии, а также от двух клубов из американской футбольной лиги - МЛС (не путать с местами лишения свободы). Это канадские клубы «Монреаль Импэкт», а также «Ванкувер Уайткэпс», уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Азар выступает в мадридском «Реале» с 2019 года, до этого он в течение семи лет поиграл за лондонский «Челси», а также отметился во французском «Лилле», став с этим клубом чемпионом Франции в 2011 году.