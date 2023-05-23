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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выразила интерес к Субименди

23 Мая 2023 • 17:15 Комментировать

На минувших выходных «Барселона» уже в статусе чемпиона проводила домашний матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад». По данным журналиста Херарда Ромеро, представители клубов в день игры провели встречу. В ходе мероприятия «Барселона» выразила свой интерес к полузащитнику Мартину Субименди.

По завершению сезона из «Барселоны» уйдёт Серхио Бускетс, и каталонцы хотели бы подписать качественного игрока в среднюю линию. Главный тренер каталонцев Хави ранее давал понять, что «сине-гранатовым» интересен Субименди.

Добавим, что 25-летний Мартин Субименди оценивается в 40 миллионов евро.

Хави раскрыл приоритетную задачу «Барселоны» на трансферном рынке

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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