Перес: «Мы больше не будем терпеть расистских оскорблений в адрес своих игроков»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался насчёт инцидента с Винисиусом Жуниором. Напомним, бразилец подвергся расовым оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» в последнем туре Ла Лиги.

«Мы больше не будем терпеть расистских оскорблений в адрес своих игроков. Руководство чемпионата должно изменить своё отношение к делу. Жертва преступления не должна восприниматься преступником», – цитирует Переса журналист Аранка Родригес.

Напомним, Винисиус получил красную карточку в матче с «Валенсией». На счету бразильца 10 голов и 9 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.