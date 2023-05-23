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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «Мы больше не будем терпеть расистских оскорблений в адрес своих игроков»

23 Мая 2023 • 14:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
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24.05 20:30

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался насчёт инцидента с Винисиусом Жуниором. Напомним, бразилец подвергся расовым оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» в последнем туре Ла Лиги.

«Мы больше не будем терпеть расистских оскорблений в адрес своих игроков. Руководство чемпионата должно изменить своё отношение к делу. Жертва преступления не должна восприниматься преступником», – цитирует Переса журналист Аранка Родригес.

Напомним, Винисиус получил красную карточку в матче с «Валенсией». На счету бразильца 10 голов и 9 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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