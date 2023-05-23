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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Винисиус не думает об уходе из «Реала»

23 Мая 2023 • 13:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
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24.05 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заверил, что Винисиус Жуниор сейчас не задумывается об уходе из команды, несмотря на расистские оскорбления, с которыми бразилец сталкивается в Испании.

«Винисиус любит «Реал» Мадрид. Он хочет добиться успеха в этой команде и не думает об уходе. Винисиус знает, что его будущее связано только с «Реалом». Я дам ему неделю отпуска, так как он отстранён от ближайших матчей из-за дисквалификации», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус отметился 10 голами и 9 результативными передачами в чемпионате Испании. «Реал» работает над тем, чтобы продлить контракт с бразильским вингером.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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