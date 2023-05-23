Анчелотти: «Винисиус не думает об уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заверил, что Винисиус Жуниор сейчас не задумывается об уходе из команды, несмотря на расистские оскорбления, с которыми бразилец сталкивается в Испании.

«Винисиус любит «Реал» Мадрид. Он хочет добиться успеха в этой команде и не думает об уходе. Винисиус знает, что его будущее связано только с «Реалом». Я дам ему неделю отпуска, так как он отстранён от ближайших матчей из-за дисквалификации», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус отметился 10 голами и 9 результативными передачами в чемпионате Испании. «Реал» работает над тем, чтобы продлить контракт с бразильским вингером.