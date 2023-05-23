Анчелотти: «Винисиус не тренировался, так как чувствует дискомфорт в колене»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии вингера Винисиуса Жуниора, который в последнем туре Ла Лиги стал жертвой расистских оскорблений. Напомним, бразилец не сыграет в ближайших матчах чемпионата Испании из-за дисквалификации.

«Винисиус не тренировался, так как чувствует дискомфорт в колене. Мы переживаем по поводу оскорблений в его адрес. Винисиус является жертвой, а не виновником, как кое-кто считает. Произошедшее имело место быть не только на «Месталье», а и в матчах с «Вальядолидом» и «Мальоркой». Мы устали от ежедневных оскорблений. Вы не представляете, сколько оскорблений в свой адрес мы слышим. Даже а скамейке запасных», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.