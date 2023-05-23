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Халк отреагировал на скандал вокруг Винисиуса

23 Мая 2023 • 11:47 Комментировать

Экс-форвард сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Халк высказался в поддержку соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал». В недавнем матче Ла Лиги против «Валенсии» игрок «сливочных» подвергся расистским оскорблениям.

«Расизм нужно искоренить. Я сам становился его жертвой во время выступлений в чемпионатах России и Португалии. За это нужно наказывать.

Я уже пообщался с Винисиусом. Он намного сильнее в этой ситуации», - заявил Халк в своих социальных сетях.

Жуниор защищает цвета «Реала» с июля 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Халк Винисиус Жуниор
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